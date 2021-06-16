В столице начала работу Всеукраинская конференция для обмена опытом священников Украинской Православной Церкви по семейному служению.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на family.church.ua, организатором события является Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам семьи.

«Главная задача конференции - путем обмена опытом и активного диалога между духовенством рассмотреть вопрос кризиса отношений и проявлений домашнего насилия супругов верующих нашей Церкви, в том числе и в семьях священников», - отметили в пресс-службе Синодального отдела.

Традиционно в работе конференции принимают участие руководители епархиальных отделов вместе с женами.

В рамках конференции семьи духовенства совместно с профильными специалистами работают над вопросами пастырской опеки семей, переживающих кризис в отношениях и проявления домашнего насилия, а также другими вопросами развития семейного служения Украинской Православной Церкви.