Депутаты Европейского парламента просят президента Джо Байдена на встрече с Владимиром Путиным предупредить его о новых санкциях в случае дальнейших агрессивных действий.

Как сообщает «Европейская правда», соответствующее обращение записал глава делегации ЕС-США в Европарламенте Радек Сикорский.

«Президент Байден, вы встретитесь с Владимиром Путиным. Пожалуйста, передайте ему от нас, что если он будет шантажировать другие страны газом, санкции против «Северного потока» вернутся», - сказал Сикорский.

«Если он снова будет атаковать соседей, мы ответим действиями, а не только словами. И последнее: каждый раз, когда он или Лукашенко будут убивать или похищать оппонентов на Западе, мы будем удваивать нашу помощь российской и белорусской демократиям», - добавил евродепутат.

Видео было опубликовано в Twitter Европейской народной партии, которая является крупнейшей группой в Европарламенте.

Саммит лидеров США и России начнется в среду в 14:00 по Киеву и продлится 4-5 часов.