США могли успешно похоронить «Северный поток-2» еще полгода назад, введя санкции, которые окончательно остановили бы его строительство, однако администрация Байдена сделала серьезную ошибку, отказавшись от санкций против компании-оператора.

Такую позицию выразил во вторник экс-посол США в Украине, ныне директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст, сообщает Укринформ.

«К сожалению, администрация Байдена допустила очень серьезные ошибки в отношении этого трубопровода. Президент Байден и госсекретарь США Блинкен заявляли, что это плохая сделка для Европы, и что они против нее», - заявил Хербст в ходе онлайн-дискуссии, организованной Американско-украинским деловым советом.

Тем не менее, по его словам, администрация сделала немудрый шаг, когда несколько недель назад применила процедуру освобождения от санкций для компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора для того, чтобы продолжить диалог с Германией.

«Это серьезная ошибка, поскольку мы не останавливаем (строительство - ред.) трубопровода; влияние на Германию со стороны РФ усиливается; Россия получает способы обойти страны Восточной Европы, в частности, Украину, но не только; и Москва будет использовать этот трубопровод для своих грязных геополитических целей», - подчеркнул Хербст.

Он напомнил, что Путин только неделю назад заявил открыто о своих целях во время выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, когда фактически признал, что поставки газа из РФ через Украину будут зависеть от поведения Украины. По словам Хербста, в Кремле заявляют об этом годами, немцы делают вид, что их это смущает, однако продолжают свою политику. Таким образом, по его словам, администрацию США устраивают такие подходы.

«Это политическое решение подорвало самые главные заявления, которые Байден высказывал о Москве с тех пор, как вступил в должность, даже с тех пор, как был кандидатом в президенты», - подчеркнул Хербст.