В Киево-Печерской лавре 15 июня состоялся торжественный акт по случаю юбилейного 30-го выпуска в Киевской духовной академии и семинарии.

Фото: kdais.kiev.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, Блаженнейший Митрополит Онуфрий вручил выпускникам дипломы о получении духовного образования и памятные подарки.

Перед началом мероприятия Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил в Успенском соборе Лавры Божественную литургию.

За богослужением молились преподаватели, студенты и выпускники Киевских духовных школ.

Митрополит Онуфрий поздравил выпускников с завершением учебного года. В своем слове Предстоятель отметил, что студентам богословской школы за время обучения необходимо получить не только знания, но и навыки духовной жизни.

В этом году богословское образование на дневном стационаре получили 55 студентов семинарии и 23 магистра; на заочном секторе - 77 студента семинарии, 8 студентов академии, 35 магистров, а также 2 защитили кандидатскую диссертацию.