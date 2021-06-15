На рынке фитнес-трекеров сегодня много игроков. Причем компании активно начали использовать опыт Xiaomi и сделали ставку на аналогичный дизайн. Пользователям он нравится, и бренды закрывают возросший спрос собственными разработками.

Как выбрать и купить фитнес трекер с идеальным набором возможностей? За ответом мы отправились в интернет-магазина техники Eldorado.

Xiaomi Mi Band 6: функциональный и доступный

Начнем с последней версии Mi Band 6 бренда Xiaomi. Одно из самых заметных обновлений – большой овальный дисплей. Выглядит стильно, красиво и очень удобно на практике.

Новый трекер немного дороже в сравнении с предыдущими моделями, но и его функционал сильно расширился. Mi Band 6 умеет:

измерять содержание кислорода в крови. Особенно полезная функция в условиях эпидемии коронавируса;

следить за частотой сердечного ритма;

мониторить физическую активность;

контролировать сон и уровень стресса;

вести статистику активности по 30 спортивным режимам.

Трекер отлично защищен по стандарту 5 ATM, с ним можно принимать душ и плавать. Также Xiaomi немного оптимизировали оболочку девайса: теперь он работает быстрее, а анимация добавила плавности. Плюс, появилось больше сотни дизайнов для главного экрана.

Huawei Honor Band 5: идеально на каждый день

Этот девайс тоже очень популярен в Украине и не в последнюю очередь из-за привлекательной цены и автономности в 15 дней.

Еще одна фишка: яркий AMOLED-дисплей 0,96 дюйма. Да, сегодня этот размер не сильно впечатляет, но устройство было создано в 2019 году, когда кроме Xiaomi, других достойных конкурентов у него не было.

Фитнес-браслет Honor Band 5 – идеальный вариант на каждый день. У него отличные фитнес-возможности:

10+ режимов тренировок;

замер уровня кислорода в крови (правда, данные с датчика не очень точные);

шагомер и пульсометр.

При синхронизации со смартфоном, трекер выводит сообщения из разных мессенджеров и социальных сетей. Пользователю доступны 50 дизайнерских циферблатов и возможность загружать сторонние заставки.

У аппарата одна из лучших на рынке систем мониторинга сна. Следуя ее рекомендациям можно восстановить здоровье исключительно за счет коррекции времени отдыха.

Samsung Galaxy Fit2: стильно и недорого

Фитнес-трекер от Samsung Galaxy Fit2 - это золотая середина в цене между двумя предыдущими моделями.

У него очень высокая автономность за счет использования большого аккумулятора на 159 мА*ч. В экономном режиме трекер может проработать до 3 недель. При стандартной эксплуатации заявлена производительность на уровне 15 дней.

Девайс снабжен цветным AMOLED-дисплеем на 1,1 дюйм, яркостью 450 нит. Под солнцем все данные отчетливо различаются. Пользователи Galaxy Fit2 особенно выделяют качество и удобство ремешка: мягкий, хорошо фиксируется на руке и не вызывает раздражения при интенсивных занятиях спортом.