В Киеве возле Верховной Рады Украины более 20 тыс верующих и духовенство Украинской Православной Церкви начали молитвенное стояние.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, верующие передадут народным депутатам обращение с двумя законопроектами для отмены антицерковных законов №2662-VIII (закон о принудительной смене названия Церкви) и 2673-VIII (закон для церковных рейдеров), которые были приняты во времена предыдущей власти.

«Миллионы прихожан УПЦ страдают от нарушения прав, разжигания ненависти и захватов храмов. Не последнюю роль в этих процессах сыграли антицерковные законы. Верующие УПЦ возмущены не только тем, что эти законы вообще были приняты, но и тем, что новый Президент и парламент так и не избавились от этого наследства режима Порошенко. Законы до сих пор действуют. Права УПЦ нарушаются, тогда как другой конфессии, также созданной за Порошенко, государственные органы всячески способствуют вопреки Конституции», - отметили инициаторы мирной акции.

Верующие УПЦ выступают против антицерковных законов, так как они «противоречат требованиям статьи 35 Конституции Украины, нарушают свободу вероисповедания и дискриминируют граждан Украины, которые относятся к УПЦ, нарушают гражданский мир и искажают международный имидж страны».

Во время мирной акции верующие УПЦ подадут обращение с двумя законопроектами в Верховную Раду. Около 11.00 верующие УПЦ отправятся к Администрации Президента и передадут свое обращение гаранту Конституции.

Как сообщалось ранее, юристы общественной организации «Миряне» подготовили два законопроекта, которые призваны отменить антицерковные законы.