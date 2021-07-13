Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

«Наконец это антиконституционное решение, которое должны были пересмотреть депутаты в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», то есть два года назад, отменено. К большому сожалению, часть избранников на недавнем пленарном заседании Николаевского городского совета в который раз так и не нашла смелости его отменить, несмотря на то, что вопрос неоднократно выносился на голосование», - написал в Facebook.

Он надеется, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка, а также будет назначен профильный заместитель городского головы по вопросам языковой политики.

По информации, которая есть в распоряжении Секретариата Уполномоченного, до сих пор в силе остаются решения относительно функционирования региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов и в отдельных громадах Одесской и Закарпатской областей.

«Вопрос отмены действующих до настоящего времени антиконституционных решений постоянно находится у нас на контроле», - добавил уполномоченный.

Напомним, 25 мая Харьковский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение Харьковского городского совета о реализации в Харькове положений закона «Об основах государственной языковой политики», который Конституционный суд признал неконституционным в 2018 году.