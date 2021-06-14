В Закарпатской области Мукачевская епархия Украинской Православной Церкви презентовала монографию, посвященную 100-летию возрождения Православия в Ужгороде и 90-летию Свято-Покровского храма-памятника, в котором несли послушание архиепископ Аверкий (Таушев), архимандрит Василий (Пронин), другие известные богословы и духовенство.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в издании «История Свято-Покровского храма-памятника города Ужгород с 1921 по 1945 гг.», автор протоиерей Виктор Палош определяет основные этапы возрождения Православия на Закарпатье на основе редких архивных материалов и документов.

Митрополит Феодор отметил важность монографии, в которой автор стремится донести «объективную и непредвзятую правду о трудностях развития и возрождения Православия в Ужгороде, а также осветить ту роль, которую храм сыграл и сейчас играет в духовной жизни Закарпатья».

На презентации издания выступил автор монографии протоиерей Виктор Палош, который поделился эксклюзивными фактами о Покровском храме, открытыми во время подготовки издания.

В ходе презентации кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии, этнологии и культурологии Ужгородского национального университета Юрий Данилец отметил значимость монографии для исследования исторического периода в церковной жизни Закарпатья с 1921 по 1945 годы.

Кандидат богословских наук, доцент КДА, член Богословско-канонической комиссии при Священном Синоде УПЦ, Олег Надь акцентировал внимание на многовековой историко-духовной школе Православной Церкви на территории Закарпатского региона.

Издание рассчитано и соответственно рекомендуется широкому кругу читателей - ученым, историкам-краеведам, докторантам и аспирантам, студентам духовных и гуманитарных вузов, а также исследователям, интересующимся аутентичной церковно-историческим наследием Православной Церкви на Закарпатье.