Сегодня президенту авиакомпании МАУ и бывшему руководителю Международного аэропорта «Борисполь» Евгению Дыхне, вручен обвинительный акт за якобы совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Об этом сообщила юридическая фирма Miller, которая представляет Дыхне.

Следствие длилось около двух лет. Детективы НАБУ собрали 41 том материалов дела.

Дыхне обвиняют в том, что когда он был в должности и.о. директора Государственного предприятия Международный аэропорт «Борисполь», якобы вопреки интересам службы подписывал предварительные договоры аренды, благодаря которым арендаторы имели возможность пользоваться помещением и предоставлять услуги пассажирам аэропорта, пока Фонд государственного имущества медлил со своими процедурами.

Обвинительный акт охватывает период времени, когда Дыхне работал в должности и.о. директора аэропорта (2016 - 2017 годы).

До 2015 года в «Борисполе» по очереди или одновременно работали 4 терминала, а пересесть с рейса на рейс можно было, только пройдя пешком с багажом больше километра по улице. При этом в терминале D вообще не было зоны внутренних авиарейсов, потому что ее не учли при проектировании.

«За время работы Евгения в «Борисполе» была внедрена «хабовая» модель развития аэропорта по принципу мировых хабов во Франкфурте, Париже, Стамбуле и т.д. - все зарубежные и внутренние рейсы были переведены в один терминал D, а зону внутренних вылетов на втором этаже «пристроили» с нуля. И когда терминал D заработал в полноценном режиме, возникла одна масштабная проблема - отсутствие инфраструктуры.

То есть в терминале не было тех атрибутов современного аэропорта, которые являются необходимыми и удобными для пассажиров: аптек, киосков с прессой и сувенирами, кафе, кассы авиакомпаний и туристических фирм, железнодорожных касс и тому подобное», - отмечается в сообщении.

Это резонно волновало и новое руководство аэропорта «Борисполь», и Министерство инфраструктуры, поскольку «Борисполь» является главными воротами страны. Инфраструктура терминала - это то, что прежде видят иностранцы по прибытии в Украину. Особое значение сервисы терминала приобрели накануне «безвиза», который Украина получила 11 июня 2017, и к которому аэропорт готовился в течение трех лет.

Было очевидно, что этот вопрос касается репутации всей страны, и его надо срочно решать. А значит, нужно было найти взвешенное и эффективное решение.

Реализация такого решения осложнялась тем, что государственным имуществом любого госпредприятия распоряжается Фонд государственного имущества. И в контексте необходимости быстрых мер для решения проблемы с комфортом аэропорта возникла традиционная бюрократическая проблема. Конкурсы на сдачу имущества в аренду проводились неоправданно долго - до 2 лет. То есть «Борисполь» на фоне стремительно растущего пассажиропотока и «безвиза» мог еще на 2 года остаться без привычных всем современных терминальных сервисов.

Дыхне использовал не новый, но действенный и значительно более быстрый метод для избежания кризиса. Задолго до начала работы в должности и.о. директора аэропорта «Борисполь» предприятие использовало предварительные договоры аренды как инструмент для эффективной работы в условиях затягивания конкурсов Фондом госимущества на аренду помещений. По сути, это договоры о намерениях арендовать помещение после прохождения конкурса Фонда государственного имущества.

Такие договоры начали использовать в «Борисполе» во время Евро-2012, когда ожидался срочный ввод в эксплуатацию новопостроенной инфраструктуры аэропорта, наплыв огромного количества иностранцев, а Фонд государственного имущества и тогда проводил конкурсы аренды по два года.

Ни один из этих договоров никогда не был признан недействительным в суде. По соответствующим договорам взималась задолженность в судебном порядке, что указывает на их «смешанный» характер.

За примерно десять лет в аэропорту «Борисполь» было заключено более сотни договоров предварительной аренды.

Но только два случайных предыдущих договора являются сутью преступления, которое НАБУ инкриминирует Дыхне.

По мнению защиты, Дыхне не только не нанес ущерб аэропорту или государству, но своими эффективными действиями предотвратил их. В противном случае помещения бы пустовали, плата за них не начислялась, аэропорт тратил бы деньги на их содержание;

- он имел все юридические основания считать, что действовал законно, подписывая договоры. На это указывают визы ответственных сотрудников предприятия на проектах договоров, продолжительность практики заключения подобных договоров на предприятии, судебная практика;

- договоры, подписанные Дыхне, не является его изобретением. С 2012 года аэропорт подписал более 100 договоров предварительной аренды. То есть этот действенный механизм существовал как до прихода его на должность, так и после увольнения.

- Все действия Евгения в должности главы аэропорта, а позже первого заместителя, были направлены на получение предприятием максимальной прибыли и повышение эффективности его деятельности. В первый год работы Евгения в должности аэропортом достигнута доходность почти 600 млн грн против убытка 127 млн ​​грн в предыдущем году. В 2017 году доходность аэропорта составила уже 2,1 млрд грн до налогообложения.

«Довольно часто правоохранители забывают базовые определения теории права. Преступление - это общественно опасное виновное наказуемое деяние. И нельзя выбрасывать слова по определению. Когда нет общественной опасности - нет преступления. Но теперь мы имеем длительное нарушение прав нашего клиента, который много лет был и остается эффективным кризисным менеджером, отстаивает исключительно интересы предприятия. В суде, уверен, мы доведем его невиновность», - комментирует руководитель Уголовного практики Миллер, юридическая компания, адвокат Алексей Носов.

Впереди назначение состава суда и подготовительное судебное заседание. Рассмотрение дела будет проходить в Высшем антикоррупционном суде Украины.