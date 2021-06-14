Лидеры НАТО одобрили коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса. В этом решении – впервые за последние годы – по Украине приняты те же формулировки, которые звучат по Грузии.

«Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса», - говорится в документе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что условием запуска газопровода «Северный поток-2» должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

Если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей, заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль.

По состоянию на утро 14 июня в Украине зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19.

Президент США Джо Байден решил не проводить совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, потому что не хочет, чтобы вместо результатов встречи обсуждались подробности публичного выступления обоих лидеров.

Государственная фискальная служба наложила арест на корпоративные права группы компаний, которые завозили нефтепродукты из РФ.

Шевченковский суд объявил приговор по делу беркутовцев Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня за разгон Майдана 30 ноября 2013 года. Их приговорили к трем годам лишения свободы.

Сегодня рано утром на румынско-венгерском КПП Чанадпалота-Нодьлок в результате в ДТП с микроавтобусом, перевозившем украинцев, погиб 1 человек