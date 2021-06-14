Государственная фискальная служба наложила арест на корпоративные права группы компаний, которые завозили нефтепродукты из РФ, сообщает пресс-служба ГФС.

По информации СМИ, речь идет о сети АЗС Glusco, которую связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком.

В ГФС напомнили, что в марте 2021 налоговая милиция совместно со Службой безопасности Украины разоблачила масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через известную сеть АЗС.

Служебные лица нескольких субъектов хозяйствования, организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе с территории РФ, нефтепродуктов с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

В ходе досудебного расследования установлено, что при оформлении импортируемого топлива, в таможенных декларациях отображались занижены весовые и качественные показатели топлива (Евро 4). В дальнейшем топливо на подконтрольных нефтебазах смешивалось с топливом для реактивных двигателей с целью достижения показателя топлива (Евро 5) и дальнейшей беспрепятственной реализации.

Правоохранители провели более 140 санкционированных обысков, и проверили офисные помещения, нефтебазы, морские суда и более 100 автозаправочных станций.

Выявлены горюче-смазочные материалы (бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, нефтепродукты неизвестного химического состава) общим объемом более 13 млн л (более 10 000 тонн) на общую ориентировочную стоимость свыше 350 млн гривен.

Во время досудебного расследования установлено взаимосвязь 28 СХД в части общих учредителей (бенефициарных) собственников, что указывает на подконтрольность одним и тем же лицам.

Получены сведения о намерениях бенефициарных владельцев и должностных лиц этих 28 предприятий провести регистрационные действия по передаче корпоративных прав другим лицам, с целью избежания ответственности и предотвращения взыскания убытков по материалам уголовного производства.

На основании постановления суда наложен арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых находятся также и вышеупомянутые АЗС на общую сумму более 700 млн гривен.

Следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного ввоза и транспортировки нефтепродуктов с целью сбыта, легализации незаконно полученных средств от их реализации, злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах продолжаются.