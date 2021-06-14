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Президент США Джо Байден решил не проводить совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, потому что не хочет, чтобы вместо результатов встречи обсуждались подробности публичного выступления обоих лидеров.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Hill.

«Я всегда считал, и я не хочу сказать, что пресса не должна знать, но это не соревнование о том, кто может добиться большего успеха перед пресс-конференцией или попытаться поставить друг друга в неловкое положение. Речь идет о том, чтобы я очень четко дал себе понять, каковы условия для улучшения отношений с Россией», - сказал Байден.

«Я думаю, что лучший способ справиться с этим - это встретиться нам вдвоем, чтобы обсудить это. Я знаю, что вы не сомневаетесь в том, что я буду очень откровенен с ним по поводу наших опасений, и я разъясню свое мнение о том, чем закончилась эта встреча, и он прояснит со своей точки зрения, как она обернулась. Я не хочу, чтобы меня отвлекало то, что они пожали друг другу руки, кто больше всего разговаривал и все остальное», - добавил американский президент.

Ранее Белый дом заявил, что Байден проведет отдельную пресс-конференцию после саммита с Путиным.

После встречи Трампа и Путина в Хельсинки в 2018 году Трамп решил провести совместную пресс-конференцию с Путиным, на которой он сказал, что доверяет словам Путина, а не разведывательного сообщества США, о вмешательстве России в выборы 2016 года. Тогдашние заявления Трампа жестко раскритиковали в США и за пределами страны.

Байден и Путин проведут переговоры 16 июня в Женеве на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро.

 
ForUm

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