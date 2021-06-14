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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что условием запуска газопровода «Северный поток-2» должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Об этом он написал в Twitter.

«Северный поток-2» - это прежде всего угроза безопасности Украины, а не только экономика. Мы против СП-2. Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз», – отметил он.

При этом министр сообщил, что такую позицию он высказал на переговорах на прошлой неделе в Берлине.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина готова к переговорам о компенсации из-за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода «Северный поток-2».
ForUm

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