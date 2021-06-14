Китай осудил совместное итоговое заявление лидеров стран «Большой семерки», в котором они призвали Пекин прекратить нарушения прав человека в мусульманском регионе Синьцзяне и подчеркнули автономию Гонконга.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Посольство Китая в Лондоне заявило, что категорически недовольно и выступает решительно против упоминаний Синьцзяна, Гонконга и Тайваня. В китайском дипведомстве заявили о «тенденциозных намерениях некоторых стран, таких как Соединенные Штаты».

В посольстве КНР отметили, что международное сообщество нуждается в единстве и сотрудничестве всех стран, а не политике, «сеющей раздор».

«Нельзя вмешиваться во внутренние дела Китая, нельзя возводить клевету на репутацию Китая и нельзя нарушать интересы Китая... Мы будем решительно защищать наш национальный суверенитет, безопасность и интересы развития и решительно бороться со всеми видами несправедливости и посягательства, навязываемыми Китаю», - говорится в заявлении.

Посольство КНР подчеркнуло, что «Большая семерка» должна сделать больше, чтобы содействовать международному сотрудничеству, а не искусственно создавать конфронтацию и разногласия.

Лидеры стран »Большой семерки» провели саммит под председательством Великобритании 11-13 июня 2021 года. Среди главных тем встречи - противодействие пандемии COVID-19, поддержка международного правопорядка и стабильности, борьба с климатическими изменениями, реагирование на важнейшие вызовы в сфере международной безопасности, укрепления трансатлантического партнерства.

Кроме того, лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США заявили, что страны продолжат «консультации относительно коллективных подходов к противодействию недобросовестной нерыночной политике и практике, которые подрывают справедливое и прозрачное функционирование мировой экономики».

В совместном коммюнике отмечается, что страны G7 призывают «Китай уважать права человека и основные свободы, особенно относительно Синьцзяна и тех прав, свобод и высокой степени автономии Гонконга, которые закреплены в Совместной китайско-британской декларации».