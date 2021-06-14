По состоянию на 7:00 14 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 62 населенных пункта в 7 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, во Львовской области обесточены 30 населенных пунктов, Киевской - 16, Сумской - 4, Днепропетровской - 4, Кировоградской - 3, Донецкой - 3 и Запорожской - 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время