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По состоянию на 7:00 14 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 62 населенных пункта в 7 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, во Львовской области обесточены 30 населенных пунктов, Киевской - 16, Сумской - 4, Днепропетровской - 4, Кировоградской - 3, Донецкой - 3 и Запорожской - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ForUm

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