В Израиле завершился 12-летний период премьерства Биньямина Нетаньяху - парламент страны отправил его в отставку, сообщает Укринформ со ссылкой на Times of Israel.
Новым главой правительства Израиля парламент назначил правого политика Нафтали Беннета.
Как отмечается, за так называемое «правительство перемен» проголосовали 60 из 120 депутатов Кнессета, против - 59.
Издание уточняет, что для этого достаточно поддержки не 61 депутата, а простого большинства.
Биньямин Нетаньяху занимал пост премьер-министра Израиля с 1996-го по 1999 год и с 2009-го - до сегодняшнего дня.
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