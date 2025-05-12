Ізраїль готується до відмови від американської військової допомоги

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив думку, що Ізраїль може відмовитися від американської допомоги у сфері безпеки. Заява була зроблена під час засідання комітету Кнесету з закордонних справ і оборони, де обговорювались питання безпеки та міжнародних відносин.

Це рішення Нетаньягу порівняв з відмовою Ізраїлю від невійськової допомоги США у 1990-х роках. Тоді, на його думку, такий крок разом з економічними реформами допоміг сприяти розвитку Ізраїлю, дозволивши країні стати незалежною від зовнішньої допомоги і зміцнити власні економічні та оборонні можливості.

«Я сказав тоді, що цей крок, а також наша економічна політика, приведуть до розвитку Ізраїлю. І ви бачите, де ми є сьогодні», — зазначив прем’єр-міністр.

Прем’єр також підкреслив, що це рішення має бути частиною більш ширшої стратегії національної безпеки, яка покликана зміцнити суверенітет Ізраїлю і дозволити країні більш ефективно реагувати на виклики, які стоять перед нею.

Ця заява пролунала на тлі зростаючої напруги у відносинах Ізраїлю з США. Раніше спеціальний посланець президента США Стів Віткофф звинуватив Ізраїль у небажанні завершити конфлікт в Секторі Гази. Він заявив, що Ізраїль не проявляє достатньої рішучості для досягнення миру в регіоні, що спричинило хвилю критики серед ізраїльських політиків.

Деякі експерти вважають, що цей крок з боку Нетаньягу може бути частиною стратегії з посилення позицій Ізраїлю на міжнародній арені, враховуючи його прагнення до більшої незалежності у прийнятті рішень, особливо в питаннях національної безпеки.