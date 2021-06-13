также в разделеРелигия
Священник УПЦ рассказал о трех прощальных заповедях апостола Павла 8
В УПЦ новый епископ – Константиновский 10
Патриарх Кирилл рассказал, как изменятся тела людей после Второго пришествия 20
В УПЦ объяснили, почему Церковь всегда будет против ЛГБТ 17
Митрополит Антоний рассказал, почему не нужно бояться грустить 9
Митрополит Онуфрий рассказал о самом главном подвиге каждого человека 14
На Ровенщине верующие УПЦ пройдут 120 км с иконой, перед которой молился преподобный Амфилохий Почаевский 12
В честь 800-летия Александра Невского его мощи побывают в 80-ти городах России и Белоруссии 12
На Житомирщине и Ровенщине освящен новый храм и престол УПЦ 21
Митрополит Антоний рассказал, почему страх и жадность появляются вместе 12
На Тернопольщине освящен храм УПЦ, построенный вместо захваченного ПЦУ 12
Митрополит Онуфрий рассказал о том, как надо жить, чтобы попасть в рай 12
В УПЦ рассказали о том, какой должна быть православная свадьба 16
Митрополит Онуфрий объяснил, почему каждый человек несет свой крест 11
В Александро-Невской лавре готовятся к торжествам в честь 800-летия Александра Невского 12
На Сумщине и Одесчине освятили храм и престол УПЦ 13
Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле Вознесения 10
Запорожский митрополит УПЦ призвал власти отменить антицерковные законы 19

Христос приходит, чтобы человек через страдания мог очистить свою душу от греха.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Причина многих тяжелых жизненных ситуаций именно в том, что человек не хочет избавляться от греха. Но понимает ли он это? Понимает ли, что путь спасения не может быть лёгким? Понимает ли, что, нося в душе ад, человек никогда не вознесётся на небо? А ад, это и есть те грехи и страсти, которые разрывают нашу душу. В сегодняшний день Господь еще раз нам показывает, что и мы воскреснем, и что нас тоже ждёт восшествие на небо. И это будет дивным образом…Для этого нам необходимо вслед за ними пройти путь преодоления грехов и борьбы со своими страстями», - отметил митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что «отказ от страданий и желание вкушать лишь одни удовольствия, ведёт человека к духовной деградации».

«Чтобы идти путем Христа, чтобы иметь силы превозмогать искушения и страдания, которых немало в нашей жизни. Никто не знает, когда закончатся наши земные страдания, но мы точно знаем, что всё это временно. И это должно внушать нам надежду, что, пострадав здесь, на земле, мы будем радоваться в райских царских обителях. И эта радость будет бесконечна по сравнению с любой, даже самой продолжительной земной жизнью. Конечно, никому не хочется страдать, но будем уповать на Бога. А Он нас никогда не оставит и всегда поможет сделает нашу ношу легкой, потому что всё это нужно для спасения нашей бессмертной души», - подытожил архиерей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
8
Теги