Пакистанская провинция Пенджаб заявила, что будет блокировать мобильные телефоны людей, которые отказались пройти вакцинацию против COVID-19.

Об этом пишет The Hindu.

«Сначала это было всего лишь предложение, но люди не очень активно приходили на прививку, поэтому решение приняли», — заявил пресс-секретарь департамента первичной медико-санитарной помощи провинции Пенджаб Хаммад Раза.

По его словам, государственное агентство связи теперь определит, как реализовать эту меру.

Ранее власти провинции Синд заявили, что госслужащие, которые отказываются от вакцинации, начиная с июля не будут получать зарплату.

За последние недели масштабы вакцинации в Пакистане увеличились. Ежесуточно в стране с населением 220 млн вводится около 200 тысяч доз антиковидного препарата. Всего в стране сделано почти 10,5 миллиона прививок.

В то же время в Пенджабе, наиболее густонаселенной провинции страны, в которой находится мегаполис Лахор, спрос на прививки снизился.

Глава Пакистанской ассоциации молодых врачей Салман Хасиб сказал AFP, что в Пакистане низкий уровень образования, а люди распространяют слухи и дезинформацию о вакцинах. Опасения по поводу побочных эффектов в сочетании с дезинформацией о том, что прививки вызывают бесплодие или смерть в течение двух лет, вызвали сомнения относительно вакцинации.