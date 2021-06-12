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В Ровенской области верующие Украинской Православной Церкви пройдут крестным ходом с чудотворной иконой Божьей Матери «Отчаянных Единая Надежда», перед которой молился преподобный Амфилохий Почаевский.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, паломники пройдут с иконой 120 км.

Крестный ход начнется 27 июня в 13. 00, в Неделю Всех святых, после молебна в Георгиевском подворье Ровно.

С молитвой о мире и спокойствии в Украине, любви и согласии в семьях, верующие пройдут до скита праведной Анны в село Онишковцы Ровненской области. Продлится крестный ход 6 дней.

Ежедневно перед чудотворным образом Богородицы будут совершаться литургии, молебны, акафисты. Для молитвы и ночевки паломники будут останавливаться в сельских храмах.

Как сообщалось ранее, верующие Украинской Православной Церкви на велосипедах преодолели 450 км из Киева в Почаев.
ForUm

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