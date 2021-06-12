Человек, который живет в любви к Богу и ближнему, уже на земле начинает чувствовать радость рая.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий рассказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

«Мы должны заставлять себя жить по заповедям Божьим, жить по заповедям Божественной любви, которая делает человека красивым, благородным. Если будем жить по Божественным законам, то для нас Царство Небесное начнется еще здесь, на земле. Потому что Царство Небесное то есть Царство любви. Тот человек, который живет в любви к Богу и ближнему, уже на земле начинает чувствовать радость того Царства любви, которое Господь приготовил на небе для всех, кто любит Его», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель напомнил, что Божественный Закон выражается в двух заповедях: заповеди любви к Богу и любви к ближнему.

«Через Святую Библию, через совесть, которая является голосом Божиим в человеке, Господь делает так, чтобы мы выстраивали свою жизнь с Богом, и чтобы были способны наслаждаться чувством счастья, блаженства, мира, которыми наполнена Божественная природа», - объяснил Блаженнейший.

Предстоятель вспомнил такой случай, который ему как-то рассказали кавказские отшельники.

«Как известно, между зверями есть вражда, как и между людьми. Особенно враждуют дикие свиньи и медведи. Так однажды отшельники увидели в ущелье стадо диких свиней с поросятами. Над ущельем со временем появился медведь. Увидев свиней, он взял бревно и начал задними лапами и спиной продвигать его к краю пропасти, чтобы оно упало на диких поросят. Однако бревно перевесило медведя, и он вместе с ним упал в пропасть и, конечно, погиб. То есть из-за своей злобы он себя и потерял», - рассказал Предстоятель.

Он призвал хранить себя от зла, которое разрушает.

«Чтобы мы не страдали сами от своего зла, потому что зло съедает самого человека, а придет время, зло еще и вернется на нас, надо «уклоняться от зла и творить благо» (Пс. 33: 15)», - подытожил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.