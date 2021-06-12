также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий рассказал о самом главном подвиге каждого человека 6
На Ровенщине верующие УПЦ пройдут 120 км с иконой, перед которой молился преподобный Амфилохий Почаевский 7
В честь 800-летия Александра Невского его мощи побывают в 80-ти городах России и Белоруссии 9
На Житомирщине и Ровенщине освящен новый храм и престол УПЦ 8
Митрополит Антоний рассказал, почему страх и жадность появляются вместе 9
На Тернопольщине освящен храм УПЦ, построенный вместо захваченного ПЦУ 9
В УПЦ рассказали о том, какой должна быть православная свадьба 15
Митрополит Онуфрий объяснил, почему каждый человек несет свой крест 11
В Александро-Невской лавре готовятся к торжествам в честь 800-летия Александра Невского 12
На Сумщине и Одесчине освятили храм и престол УПЦ 11
Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле Вознесения 10
Запорожский митрополит УПЦ призвал власти отменить антицерковные законы 17
Верующие УПЦ готовят два законопроекта для отмены антицерковных законов 99
Верующие УПЦ сегодня празднуют Вознесение Господне 22
Верующие УПЦ соберутся у стен Верховной Рады для защиты своих прав 72
УПЦ передала 10 тыс упаковок антибиотиков медикам на линию разграничения на Востоке Украины 11
Митрополит Антоний рассказал, как встретить Вознесение Господне 44
В УПЦ объяснили, что значит быть достойным славы Божьей 14

Человек, который живет в любви к Богу и ближнему, уже на земле начинает чувствовать радость рая.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий рассказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

«Мы должны заставлять себя жить по заповедям Божьим, жить по заповедям Божественной любви, которая делает человека красивым, благородным. Если будем жить по Божественным законам, то для нас Царство Небесное начнется еще здесь, на земле. Потому что Царство Небесное то есть Царство любви. Тот человек, который живет в любви к Богу и ближнему, уже на земле начинает чувствовать радость того Царства любви, которое Господь приготовил на небе для всех, кто любит Его», - отметил Митрополит Онуфрий.

 

Предстоятель напомнил, что Божественный Закон выражается в двух заповедях: заповеди любви к Богу и любви к ближнему.

«Через Святую Библию, через совесть, которая является голосом Божиим в человеке, Господь делает так, чтобы мы выстраивали свою жизнь с Богом, и чтобы были способны наслаждаться чувством счастья, блаженства, мира, которыми наполнена Божественная природа», - объяснил Блаженнейший.

Предстоятель вспомнил такой случай, который ему как-то рассказали кавказские отшельники.

«Как известно, между зверями есть вражда, как и между людьми. Особенно враждуют дикие свиньи и медведи. Так однажды отшельники увидели в ущелье стадо диких свиней с поросятами. Над ущельем со временем появился медведь. Увидев свиней, он взял бревно и начал задними лапами и спиной продвигать его к краю пропасти, чтобы оно упало на диких поросят. Однако бревно перевесило медведя, и он вместе с ним упал в пропасть и, конечно, погиб. То есть из-за своей злобы он себя и потерял», - рассказал Предстоятель.

Он призвал хранить себя от зла, которое разрушает.

«Чтобы мы не страдали сами от своего зла, потому что зло съедает самого человека, а придет время, зло еще и вернется на нас, надо «уклоняться от зла и творить благо» (Пс. 33: 15)», - подытожил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
8
Теги