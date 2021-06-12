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Ракетный эсминец ВМС США Laboon типа Arleigh Burke вошел в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США, который дислоцируется в Средиземном море.

«Ракетный эсминец типа Arleigh Burke USS Laboon (DDG 58) вошел в Черное море в рамках планового патрулирования 11 июня 2021 года, наряду с проведением многоцелевых операций с самолетом ВМС США P-8A из патрульной эскадрильи VP-40 и Бортовыми силами раннего предупреждения и управления НАТО E-3A Системы воздушного предупреждения и управления», - говорится в сообщении.

Корабль будет взаимодействовать с союзниками и партнерами по НАТО во время обеспечения безопасности Черного моря в рамках операции Atlantic Resolve.

Это пятый корабль ВМС США, посетивший Черное море в 2021 году.
ForUm

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