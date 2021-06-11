Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует поехать в июле или августе в Вашингтон для разрешения с руководством США спора вокруг газопровода «Северный поток-2», где речь также пойдет и об Украине.

Как передает Укринформ, об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на своих собеседников, причастных к организации визита.

«Меркель готовит поездку в Вашингтон для разрешения с правительством США спора вокруг газопровода через Балтийское море «Северный поток-2». Точная дата еще не установлена, но встреча запланирована на июль или август», - говорится в материале.

Эта поездка станет первым визитом канцлера Германии в столицу США после победы президента Джо Байдена.

«Во время переговоров будет рассмотрен широкий спектр тем, но «Северный поток-2» будет играть особо заметную роль», - пишет издание.

Отмечается, что недавно советник Меркель по вопросам внешней политики Ян Хекер и советник Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан искали в Вашингтоне пути выхода из ситуации с «Северным потоком-2». В ходе встречи спор не был урегулирован, «но обе стороны назвали ее конструктивной».

Согласно Handelsblatt, во время переговоров немецкая сторона выдвинула предложения о том, как можно разрядить конфликт вокруг российского газопровода. Теперь эти идеи должны быть детально обсуждены и скоординированы, чтобы затем стать основой для встречи Байдена и Меркель.

Отмечается, что этот немецкий концепт также предусматривает «сделать более заметной» помощь, которую ФРГ оказывает Украине, и включает «соображения по расширению поддержки Киеву».

«Уже давно есть планы превратить Украину в экспортера водорода. Водород срочно требуется как энергоноситель в Европе, если континент хочет добиться своих климатических целей. Идея заключается в том, чтобы переоборудовать для этого существующую сеть газопроводов природного газа. Однако необходимы большие инвестиции в возобновляемые источники энергии, особенно в ветроэнергетику, чтобы украинский водород мог производиться климатически чистым способом. Для этого Киеву нужна помощь», - говорится в статье.

Лидеры Германии и США также смогут обменяться идеями по «Северному потоку-2» уже на встрече «Большой семерки» в эту пятницу в Британии. Как отмечает немецкое издание, в кулуарах саммита также ожидается двусторонняя дискуссия, «но времени для урегулирования спора по газопроводу будет слишком мало».

Напомним, 8-9 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с немецкими высокими должностными лицами угрозы проекта «Северный поток-2» и европейское будущее Украины.

Ранее Украина также обратилась с просьбой к Берлину присоединиться к американо-немецким переговорам по крайне опасному для нее проекту газопровода «Северный поток-2», строительство которого находится на завершающей стадии.