Бывший президент США Дональд Трамп попросил президента Джо Байдена не заснуть во время встречи с президентом России Владимиром Путиным и передать ему «самые теплые пожелания».

«Удачи Байдену в общении с президентом Путиным - не засни во время встречи, и, пожалуйста, передай ему мои самые теплые пожелания!» - обратился Трамп к Байдену, передает Интерфакс.

Во время предвыборной кампании Трамп называл Байдена «сонным Джо».

Экс-президент заявил, что, вопреки утверждениям СМИ, по итогам саммита в Хельсинки в 2018 году США «многое выиграли, в том числе уважение президента Путина и России».

«Из-за российской мистификации, придуманной и оплаченной демократами и мошенницей Хиллари Клинтон, США оказались в невыгодном положении - невыгодном положении, которое, тем не менее, было преодолено мной», - добавил Трамп.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. В этот день жителей города призвали отказаться от посещения офисов и работать из дома. Государственный совет Женевы также предупредил, что в районах близ места саммита жителям запрещено использовать беспилотники и проводить любые демонстрации.