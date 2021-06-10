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Неся свой жизненный крест со смирением и благодарностью, человек выражает благодарность Богу.

Фото: news.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Митрополит Онуфрий в проповеди в день Вознесения Господнего.

«Господь посылает каждому человеку (жизненный крест – ред.) для нашего совершенствования, для нашего очищения духовного, и мы не должны роптать на то, что у меня что-то болит, что у меня какие-то неудачи. Вместо этого нужно заглянуть в себя и сказать: «Господи, Ты дал мне эти лекарства, от чего они? Этот крест – для чего Ты мне его дал?», – и пытаться исправить тот недостаток, который Господь врачует нам», - отметил Предстоятель.

По его словам, благодарный человек «делает себя способным вмещать еще больше благодеяний, которые он имеет, а неблагодарный делает себя недостойным иметь их».

Блаженнейший напомнил, что когда мы живем на земле в молитве, терпении и благодарности Богу, то делаем себя достойными и способными вместить дар вечного спасения.

Предстоятель поздравил верующих с Вознесением Господним и рассказал о дарах, которые человечество обрело от Бога.

«Своим Воскресением Господь уничтожил ад, снова подарил человеку вечную жизнь и блаженство и вернул потерянный Рай. Своим Вознесением Он вознес нашу человеческую природу к небесам и послал нам Духа Святого, Духа Утешителя, которым наполнил и оживил ради нашего спасения Церковь, в которой Господь пребывает с нами до скончания века», - подытожил Блаженнейший.
ForUm

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