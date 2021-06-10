Полиция расследует оставление без помощи трех бывших пациентов Одесского областного медицинского центра психического здоровья. Они утверждают, что их вывезли из диспансера и оставили на кладбище, сообщила омбсудсмен Людмила Денисова.

«Мужчины с инвалидностью: у одного - травма головы, у другого нет обеих ног, третий - передвигается ползком», - написала она в Facebook.

Мужчины утверждали, что их вывезли из медучреждения на кладбище. Там их и нашли неравнодушные граждане. Всех временно поместили в Одесский городской центр интеграции лиц без определенного места жительства. Туда для установления всех обстоятельств срочно выехал региональный представитель омбудсмена.

Во время разговора с руководителем центра удалось выяснить, что 4 июня около 16:30 к ним «скорой» доставили троих мужчин. Один из них подтвердил, что они действительно находились на лечении в Одесском областном медцентре психического здоровья.

У указанном учреждении подтвердили, что найденные мужчины – их пациенты, которых выписали накануне по собственному желанию и по письменному заявлению. И объяснили, что указанные лица находились в удовлетворительном психическом состоянии на момент осмотра, к ним не применяли принудительную госпитализацию.

Кроме того, все трое не были признаны судом недееспособными. Больные имели возможность самовольно оставлять медцентр и возвращаться туда по желанию. Однако, как люди с инвалидностью могли преодолеть расстояние в 7 км, в медучреждении не объяснили.

По этому факту одесской полицией внесены сведения в Едрей и начато досудебное расследование по части 1 статьи 135 УК - «заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни».

Денисова обратилась к председателю Национальной полиции Украины с требованием объективного и беспристрастного расследования этого случая и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении прав упомянутых граждан.

Также омбудсмен обратилась к министру социальной политики, министра здравоохранения и председателя Одесской областной государственной администрации по координации усилий в восстановлении прав этих граждан.