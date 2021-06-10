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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) требует от Украины внести изменения в форму на Евро-2020 – убрать «политический» лозунг.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с УЕФА по данному решению.

Под страницами Европейского футбольного союза (УЕФА) в Facebook и Twitter украинцы оставляют тысячи комментариев в знак протеста против требования убрать с новой формы национальной сборной по футболу лозунг «Героям слава!».

Госпогранслужба просит граждан учесть информацию о том, как должны быть оформлены следующие документы и какими вакцинами должны быть иммунизированы граждане. Привитых «Спутником» в Украину не пустят.

При исполнении служебных обязанностей 9 июня в районе проведения ООС трагически погибла военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, лейтенант Карина Шемчук.

10 июня 2021 в Украине зафиксировано 1785 новых случаев заболевания COVID-19.

Ячейка «Голоса» в Черновицкой области объявила о внесении представления в политсовет партии о необходимости исключения из политсилы Киры Рудик, которая ее возглавляет.

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