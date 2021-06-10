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10 июня 2021 в Украине зафиксировано 1785 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 741 человека;
  • летальных случаев - 97;
  • выздоровели - 6513 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 28997 человек,
  • методом ИФА - 10741 человека,
  • экспресс-тестами - 19683 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2219824 человека;
  • выздоровели - 2115197 человек;
  • летальных случаев - 51 507;
  • проведено ПЦР-тестов - 10434574.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.
ForUm

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