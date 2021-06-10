10 июня 2021 в Украине зафиксировано 1785 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 741 человека;
- летальных случаев - 97;
- выздоровели - 6513 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 28997 человек,
- методом ИФА - 10741 человека,
- экспресс-тестами - 19683 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2219824 человека;
- выздоровели - 2115197 человек;
- летальных случаев - 51 507;
- проведено ПЦР-тестов - 10434574.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время