Под страницами Европейского футбольного союза (УЕФА) в Facebook и Twitter украинцы оставляют тысячи комментариев в знак протеста против требования убрать с новой формы национальной сборной по футболу лозунг «Героям слава!».
Под закрепленным постом УЕФА в фейсбуке по состоянию на 18:00 – 144 тысячи комментариев, тогда как другие посты набирают в среднем до 500 отзывов. Абсолютное большинство из последних комментариев касаются именно украинскому вопросу.
Чаще всего комментируют лозунгами «Слава Украине! Героям слава!», встречаются и призывы к УЕФА: «Верните надпись на украинской форме! Герои - это люди, которые боролись за независимость Украины, рискуя своей жизнью и здоровьем!».
Пользователи апеллируют к тому, что «Героям слава!» - официальное приветствие Вооруженных сил Украины и не является политическим лозунгом, как заявляют в УЕФА.
В твиттере же комментарии более резкие: там УЕФА обвиняют подыгрывание России, и требуют: «Руки прочь от нашего лозунга».
Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) требует от Украины внести изменения в форму на Евро-2020 - убрать «политический» лозунг.
Новая игровая форма сборной Украины была презентована в понедельник. На форме изображен контур границ страны, включая оккупированный Крым. Также на изнанке вышит лозунг «Слава Украине».
Российский футбольный союз отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо, в котором «обратил внимание на политический лозунг» на новой форме сборной Украины.
В УЕФА сообщили, что не имеют претензий к форме сборной Украины.
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