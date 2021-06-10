Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и компания «7 дней», которая стала победителем публичного конкурса по отбору управляющего, подписали договор управления имуществом гостинично-ресторанного комплекса «Сухолучье».

Следовательно, управляющий сможет начать коммерческое использование актива путем внедрения предложенной им программы управления, сообщила пресс-служба АРМА.

Согласно программе управления, ожидаемый ежемесячный доход компании от использования активом составляет 1,16 млн грн, прогнозируемый доход государственного бюджета - более 200 тыс. грн. Кроме того, компания планирует тратить на сохранение и улучшение комплекса почти 800 тыс. грн в месяц.

«В планах будущего управляющего – создание на территории комплекса гостевых зон для отдыха и семейных развлечений, сооружение сезонного бассейна, обустройство гостиничных номеров, организация двух заведений. Если планы удастся реализовать, это будет очередной пример того, как знаковые коррупционные активы стают на службу общественным интересам», - рассказал и.о. председателя агентства.

АРМА объявило о начале конкурсного отбора управляющего для «Сухолучье» в январе этого года. В феврале был избран победитель, которым стало ООО «7 дней» - владелец национальной сети гостинично-ресторанных комплексов, работающих, в частности, в Каменце-Подольском, Запорожье и Трускавце. После этого Агентство начало открытый отбор оценщика для проведения оценки стоимости актива. Для установления объективной стоимости имущества комплекса осуществлена ​​оценка получила независимую профессиональную рецензию.