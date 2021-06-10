За убийство 8-летнего мальчика в городе Покров задержали 33-летнего мужчину, сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый убил ребенка и спрятал тело в канализационном коллекторе.

Напомним, сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию 6 июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся. На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции – ювенальные полицейские, кинологи, превентивные сотрудники и волонтеры. Полицейские проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где могла находиться ребенок. К поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой Бильт. По вещам ребенка служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик, и привела к канализационному коллектору. Там полицейские обнаружили тело ребенка.

Как установили полицейские, преступление произошло 2 июня. Между злоумышленником, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в канализационном коллекторе.

9 июня следственным по согласованию с окружной прокуратурой мужу вручили уведомление о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), за что предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.