Полиция обнаружила тело 8-летнего мальчика из города Покров, поиски которого продолжались два дня.

Сегодня, 8 июня, кинолог со служебной собакой обнаружил тело мальчика в канализационном коллекторе недалеко от места проживания, сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 6 июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся. На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи, превентивные сотрудники и волонтеры.

Полицейские проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться ребенок.

К поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой Бильт. По вещам ребенка служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик, и привела к канализационному коллектору. Там полицейские обнаружили тело ребенка. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.