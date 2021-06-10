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Украина пригласила канцлера Германии Ангелу Меркель на саммит «Крымской платформы» 23 августа 2021 года, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я благодарен Германии за то, что эта инициатива поддерживается, и что поддержана идея проведения саммита «Крымской платформы», который состоится 23 августа в Украине. Мы будем ждать канцлера Германии на этом мероприятии, ей отправлено приглашение. Мы считаем, что Крым – это вопрос, который заслуживает наивысшего внимания, потому что Германия всегда последовательно выступала в защиту международного права и прав человека, а трудно себе сейчас представить в Европе место, где международное право и права человека нарушаются хуже, чем когда-нибудь после завершения Второй мировой войны», - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь Маас отметил, что Крым не исчезает из повестки дня.

«Это видно уже из того, что я, как глава совета министров в Совете Европы еще раз подчеркнул и назвал аннексию Крыма такой, что противоречит международному праву. Это не изменится. Позиция наша остается, мы поддерживаем украинскую инициативу создать «Крымскую платформу», - добавил он.

Глава МИД заверил, что Германия также поддерживает проведения саммита «Крымской платформы», который запланирован в Украине.
ForUm

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