Каждому священнику и мирянину необходимо жить так, чтобы через жизнь прославлялся Господь.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя слова Митрополита Онуфрия о воспитании будущих священников.

«По выражению Предстоятеля, «воспитание будущих пастырей делается для славы Божьей». То есть, задача духовных школ воспитывать не просто тех, кто знает догматы, понимает Священное Писание умеет правильно совершать богослужения, а давать воспитание тем, кто своей жизнью и личным примером будет прославлять имя Божие. Это, фактически, реализация того призыва, который прозвучал из уст Христа: «Пусть сияет свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). Понятно, что такая задача гораздо сложнее, чем передача исключительно интеллектуальных знаний. Ведь здесь без собственного примера не обойтись», - подчеркнул епископ Виктор.

Он отметил, что быть достойным славы Божией - задача и священников, и мирян.

«Мы все должны жить так, чтобы через нас и нами прославлялся Господь. Тогда в окружающем нас будет больше любви и милосердия, взаимопонимания и согласия. Выражение «слава Божия» может восприниматься и в эсхатологическом измерении - как тот день, когда Христос «сядет на престоле Своей славы» (Мф. 25, 31). А значит, мы должны быть еще и свидетелями Его Второго Пришествия, жить в Его ожидании и сообщать о Нем всем народам земли», - объяснил епископ Виктор.

Владыка пожелал «каждому священнику и мирянину, несмотря на различные жизненные обстоятельства, быть достойными славы Божьей».