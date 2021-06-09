также в разделеРелигия
В УПЦ призвали чиновников не разделять народ по политическим и религиозным убеждениям 6
В сети доступен текст службы Вознесения Господня с переводом и объяснениями 8
Известный врач-священник УПЦ рассказал о 8 способах победить страх 5
На Кировоградщине верующие УПЦ прошли 40 км крестным ходом с молитвой за мир в Украине 7
В Киево-Печерской лавре в праздник Вознесения Господня состоится 6 литургий 8
В Нью-Йорке появилась улица в честь святого, который учился в Киевской духовной академии 13
Церковь проводит международный конкурс православной фотографии 11
Священник УПЦ дал совет, как не обидеть человека правдой 10
Игуменья УПЦ рассказала, как спасли Русский Афон от запустения в XX веке 9
В Виннице УПЦ провела благотворительный молодежный бал 9
В УПЦ объяснили суть таинства Причастия 11
В УПЦ призвали к защите традиционных семейных ценностей 14
В Винницкой области освятили храм УПЦ 7
В Киевских духовных школах УПЦ вышла книга о различиях православия и католицизма 9
На Волыни активисты ПЦУ угрожали адвокату священника УПЦ 10
В Кировоградской области УПЦ проводит молодежный форум 10
В Тбилиси Грузинский Патриарх принял делегацию УПЦ 9
Стали известны подробности нападения на митрополита УПЦ в Виннице 15

Каждому священнику и мирянину необходимо жить так, чтобы через жизнь прославлялся Господь.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя слова Митрополита Онуфрия о воспитании будущих священников.

«По выражению Предстоятеля, «воспитание будущих пастырей делается для славы Божьей». То есть, задача духовных школ воспитывать не просто тех, кто знает догматы, понимает Священное Писание умеет правильно совершать богослужения, а давать воспитание тем, кто своей жизнью и личным примером будет прославлять имя Божие. Это, фактически, реализация того призыва, который прозвучал из уст Христа: «Пусть сияет свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). Понятно, что такая задача гораздо сложнее, чем передача исключительно интеллектуальных знаний. Ведь здесь без собственного примера не обойтись», - подчеркнул епископ Виктор.

Он отметил, что быть достойным славы Божией - задача и священников, и мирян.

«Мы все должны жить так, чтобы через нас и нами прославлялся Господь. Тогда в окружающем нас будет больше любви и милосердия, взаимопонимания и согласия. Выражение «слава Божия» может восприниматься и в эсхатологическом измерении - как тот день, когда Христос «сядет на престоле Своей славы» (Мф. 25, 31). А значит, мы должны быть еще и свидетелями Его Второго Пришествия, жить в Его ожидании и сообщать о Нем всем народам земли», - объяснил епископ Виктор.

Владыка пожелал «каждому священнику и мирянину, несмотря на различные жизненные обстоятельства, быть достойными славы Божьей».

 

 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги