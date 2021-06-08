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За время работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к уголовной ответственности были привлечены шесть министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов исполнительной власти и более 65 судей, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

«Если говорить коротко о тех результатах, которые совместно были достигнуты прокурорами, детективами и уже судьями, то за тот короткий промежуток времени, который мы существуем, к уголовной ответственности притянуто шесть министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов исполнительной власти, более 65 судей. Это, думаю, является, огромной проблемой для политической элиты. Соответственно, это вызывает определенную реакцию в виде попыток каким-то образом остановить эту работу. Эти попытки касаются не только Антикоррупционного бюро, а в целом антикоррупционной системы», - сказал Сытник на конференции «Democracy in action: Zero corruption conference», передает Интерфакс-Украина.

Попытки лишить его должности он пояснил тем, что, несмотря на прошедшее длительное время после Революции Достоинства, создания антикоррупционных органов, политическая элита не готова к функционированию в стране системы, которая привлекает к ответственности за коррупцию, «независимо от того, где ты работаешь, к какой политической силе относишься и какую должность занимаешь».

«За шесть лет работы мы направляли свои запросы о международной помощи в 75 стран мира. Можно только представить масштаб украинской коррупции и количество стран, которые каким-то образом были причастны к коррупционным потокам. Традиционно больше всего мы направляем запросов в Германию, Великобританию, США, Латвию и другие страны», - пояснил Сытник.

Директор НАБУ также сообщил, что за границей арестовано более $120 млн, EUR8 млн, более 3 млн швейцарских франков.

«Это серьезны суммы, которые можно было бы вернуть в Украину», - указал он.
ForUm

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