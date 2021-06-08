Христианин должен быть правдивым и честным, только сперва – с самим собой и по отношению к себе.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Человеку важно ощущать, что он прав. Тогда он убедителен и интересен. Честен, в конце концов. В то же время отсутствие такого ощущения нередко бывает причиной неуверенности. Всем ведь известно, что неуверенный и нерешительный человек раздражает, как никто другой.

Однако есть и другая сторона. Так как сознание собственной правоты вселяет в человека, помимо уверенности, ещё и чувство превосходства и высокомерие. Тот, кто прав, нередко позволяет себе грубость, бывает жесток, циничен и безжалостен. Давайте пристально всмотримся в свои грехи, неблаговидные поступки и скверные деяния. Совершая которые мы были абсолютно уверены в собственной правоте. Ощущение правоты развязывает руки, санкционирует крайности, оправдывает грех. Поэтому к нему необходимо относиться так же осторожно, как и к любому другому чувству, понимая, что даже лучшее в нас не чуждо порочности», - сказал протоиерей Владимир Пучков.

Он считает, что начинаться осторожность должна далеко не в процессе спора или конфликта. «О ней поздно вспоминать в пылу ссоры или в запале дискуссии. Чтобы ощущение правоты не портило жизнь ни нам, ни нашим ближним, следует научиться как минимум говорить правду без вреда для ближнего и ущерба для себя», - отметил отец Владимир.

Также отец Владимир отметил, что не всякая правда на самом деле правда. «Правда в чистом виде всегда одна – это правда Божия. Человеческих же правд в мире никак не меньше, чем людей. Очевидно, что каждый верит в свою правду и в этом отношении он полностью честен с самим собой. Однако столь же очевидно, что отдельно взятая личная правда остаётся правдой только для того, кто ей верит. С других же и спрос другой», - считает он.

«Отсюда правило: помнить, что то, что я считаю правдой, составляет мою, так сказать, личную правду. Она может быть действительно правдой, во всяком случае в моих глазах. Но независимо от этого моя личная правда ближнему, как правило, не нужна и не интересна. Так зачем её говорить? Если кто-то нашей правдой заинтересуется, о ней не грех рассказать, но если не просят, то без её озвучивания вполне можно обойтись», - отметил священник.

В завершении священник подчеркнул, что желающий говорить правду другому и сам должен быть правдив.

«Христианин должен быть правдивым и честным. Только сперва – с самим собой и по отношению к себе. А в жизни необходимо научиться говорить правду в первую очередь тогда, когда ложь может принести нам выгоду или покрыть наш грех. Или тогда, когда правдой можно воспрепятствовать клевете, когда посредством правды можно защитить слабого и беззащитного, не допустить подлости и не дать совершиться несправедливости. Всегда, когда правда даётся с трудом и требует мужества, когда конечным результатом правды становится праведность, а не самодовольное ощущение собственной правоты», - подытожил протоиерей Владимир Пучков.