Кондратюк работал в Администрации Порошенко и вел записи «на всякий случай», разумеется, без какого-либо законного основания

Прочитал вчера в СМИ любопытную информацию – оказывается, все пленки Бигусу сливает некто Валерий Кондратюк. Это человек, работающий в Офисе президента. Более того, он это делает по команде руководителя ОП Андрея Ермака.

Кондратюк работал в Администрации Порошенко и вел записи «на всякий случай», разумеется, без какого-либо законного основания. По факту Кондратюк и должность свою, на минуточку, главы Службы внешней разведки, получил как раз благодаря этим пленкам, как, впрочем, и место в СНБО. Просто Зеленскому очень сильно хотелось хоть как-то отомстить Порошенко за то, что тот проехался по нему критикой во время избирательной гонки, тонкая душевная организация нашего президента не выдерживала.

Конечно, в ОП очень старались выбрать удачный момент для «сокрушительного удара» по оппоненту, и, как им кажется, дождались. Только вот проблема в том, что пленки эти – выеденного яйца не стоят. Не говоря уже о том, что в суде незаконные записи никакой юридической силы не имеют, есть ещё одно большое «но». Такие «пленки» может сделать любой пятиклассник, потратив на это немного времени в простой программе, доступной в интернете всем и каждому. К слову, очень забавно это продемонстрировал нардеп Кузьмин, показавший общественности видео, где Путин награждает Зеленского орденом за заслуги перед Россией, а Лукашенко предложил Данилову возглавить белорусский колхоз.

Но больше всего меня волнует тот факт, как в нашей стране раздаются должности. Только представьте: глава Службы внешней разведки, важнейшего и серьезнейшего органа, получает должность за такие вот «пленки». Это что, министр аграрной политики для получений должности принес мешок картошки президенту, а министр здравоохранения обработал царапину? Большего Зеленскому и не нужно, чтобы раздавать кресла? Жутко. За державу обидно.