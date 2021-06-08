На Виннитчине в селе Лука-Молчанская Жмеринского района освятили храм Украинской Православной Церкви в честь Воздвижения Господня.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт eparhia.vinnica.ua, чин освящения нового престола и Божественную литургию в храме совершил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

«Храм УПЦ в данном селе является старинным, основанный еще в 1884 году. Когда началась Вторая мировая война и много храмов пострадали, в местные деревни пришли румыны и начали восстанавливать церкви; ими в данном храме был установлен временный престол. Священник Георгий Собко служит в селе 3 года и именно он приступил к изготовлению нового престола и реконструкции храма», – отмечается в сообщении епархии.

После богослужения митрополит Варсонофий поздравил с освящением храма и поблагодарил настоятеля и прихожан за труды.

Как сообщалось, в Винницкой области в селе Александровка Жмеринского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя и чудотворца Николая.