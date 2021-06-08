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В Тбилиси 7 июня делегация Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Антонием (Паканичем) встретилась со Святейшим Патриархом Грузинским Илией II.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, митрополита Антония сопровождал заместитель главы ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич. На встрече также присутствовали клирики УПЦ протодиакон Вадим Новинский и протодиакон Алексей Пертин.

«Во время встречи, которая прошла в братской и теплой атмосфере, митрополит Антоний сообщил Патриарху Грузии о реальном состоянии дел в украинском Православии. Были обсуждены пути дальнейшего сотрудничества между Украинской и Грузинской Православными Церквами», - отметили в отделе Внешних церковных связей УПЦ.

С грузинской стороны во встрече с делегацией УПЦ участвовали местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сенакский и Чхоротскуйский Шио (Муджири), председатель Иностранного отдела Грузинской Патриархии митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шарашенидзе), митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор (Чуадзе), митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава), а также сотрудники патриархии Грузии.

Также после встречи с Патриархом Илией управделами УПЦ отдельно встретился с местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Шио.
ForUm

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