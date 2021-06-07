Двое рабочих из Украины упали с 15-го этажа жилого дома в городе Лодзь (центр Польши) из-за неправильного монтажа троса, которым крепилась временная платформа в шахте лифта, где они выполняли ремонтные работы.

Об этом сообщил представитель Окружной прокуратуры в Лодзи прокурор Кшиштоф Копаня, передает Укринформ.

«Состоялся осмотр места с участием эксперта и полиции. Оценка эксперта подтверждает, что оборвался трос, удерживавший временную платформу, на которой в шахте лифта находились и работали граждане Украины. Вероятно, этот трос был короткий и плохо прикреплен», - заявил Копаня.

Он отметил, что временная платформа была установлена в шахте лифта вместо конструкции лифта, которую уже извлекли для ее дальнейшей замены на новую.

По его словам, прокуратура сейчас будет устанавливать, кто отвечает за неправильный монтаж этой платформы в лифте.

Прокурор сообщил, что шахту лифта опломбировали, сейчас там не ведутся никакие работы.

Копаня отметил, что украинцы были трудоустроены фирмой, которая занималась выполнением подрядных работ для поставщиков лифтов.

Он сообщил, что после падения с высоты 40 метров оба мужчины в возрасте 41 и 42 лет находятся в больницах Лодзи. Один из них остается в тяжелом состоянии, а второй со сломанной ногой - в удовлетворительном состоянии.

Чрезвычайное происшествие в польском городе Лодзь, где в результате обрыва лифта пострадали двое рабочих из Украины, произошло в минувшую пятницу, 4 июня.

В Польше работают более миллиона украинцев. В прошлом году консульские учреждения Украины на территории Польши оформили 643 справки о смерти граждан нашего государства.