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8-9 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД, Кулеба проведет переговоры с министром иностранных дел Гайко Маасом и двусторонние встречи с руководством парламента, членами правительства, лидерами ведущих политических партий и представителями бизнес-кругов Германии.

Ключевыми темами визита станут двусторонние отношения Украины и Германии, поддержка усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности нашего государства, дальнейшая интеграция Украины в ЕС и НАТО, энергетическая безопасность Украины и Европы.
ForUm

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