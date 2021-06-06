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В Винницкой области в селе Александровка Жмеринского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя и чудотворца Николая.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт eparhia.vinnica.ua, чин освящения нового храма и Божественную литургию в нем совершил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

«Храм строился и совершенствовался в течение 30 лет. С 1995 года здесь служил архимандрит Аркадий (Сенчуковский), а с 2004 года и по сегодняшний день настоятелем Свято-Николаевского храма является протоиерей Василий Василичишен. За годы своего служения в данном селе, несмотря на постоянные преграды от представителей УПЦ КП и ПЦУ, священник постоянно работал над храмом: была доделана колокольня, построен притвор, сделан полностью ремонт внутри и снаружи», – отмечается в сообщении епархии.

После богослужения митрополит Варсонофий поздравил жителей села с освящением храма и поблагодарил настоятеля и прихожан за труды.
ForUm

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