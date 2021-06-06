Минск готов вернуться к партнерскому диалогу с Киевом, однако сейчас все зависит от позиции украинской власти. Об этом в субботу, 5 июня, заявил премьер-министр республики Роман Головченко в интервью телеканалу Беларусь 1.

«Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого. Но мяч сейчас на украинской территории», - заявил Головченко.

По его словам, попытки белорусской стороны начать такой диалог пока не получили должного отклика украинской стороны.

«Мы неоднократно предлагали украинской стороне провести переговоры, как это было раньше. У нас иногда случались трения, но мы снимали вопрос, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать. К сожалению, сейчас все наши попытки выйти на контакт с коллегами, задействовать имеющиеся механизмы не были восприняты», - добавил Головченко.

Головченко обратил внимание, что принятое Минском недавно решение о лицензировании импорта отдельных видов товаров из Украины является ответом на введение антидемпинговых пошлин в отношении белорусского экспорта на украинский рынок, в первую очередь металлопродукции.

Отвечая на вопрос, будут ли меры на закрытие Украиной своего воздушного пространства для белорусской авиакомпании "Белавиа", он ответил: "Скоро узнаете".