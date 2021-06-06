Президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал ускорить вступление западно-балканских государств в Европейский Союз.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на интервью Давида Сассоли немецкой медиагруппе Funke.

«Расширение может принести огромные выгоды как региону, так и Европе в целом, помогая обеспечить стабильный, процветающий и мирный континент», — сказал Сассоли.

Однако Сассоли отметил, что насколько быстро страны смогут присоединиться, зависит от выполнения ими критериев присоединения.

«Реформы все еще должны быть завершены в каждой из этих стран», — сказал глава Европарламента, добавив, что Европейский Союз также должен придерживаться своих обещаний и признать прогресс.

ЕС уже ведет переговоры о вступлении с Черногорией и Сербией.

Албания и Северная Македония являются официальными кандидатами. Северная Македония в прошлом месяце получила поддержку Австрии, Чехии и Словении, чтобы начать переговоры с ЕС.

Босния и Герцеговина и Косово пока рассматриваются как потенциальные кандидаты для переговоров.

На Западе призвали ЕС ускорить переговоры о вступлении, рассматривая членство в блоке как способ противодействовать попыткам России и Китая получить влияние в регионе.

Последнее расширение Европейского Союза было в июле 2013 года, тогда в ЕС присоединилась Хорватия.

Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет (с момента заявки на членство в 2003 году до вступления в 2013 году).