Президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал ускорить вступление западно-балканских государств в Европейский Союз.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на интервью Давида Сассоли немецкой медиагруппе Funke.
«Расширение может принести огромные выгоды как региону, так и Европе в целом, помогая обеспечить стабильный, процветающий и мирный континент», — сказал Сассоли.
Однако Сассоли отметил, что насколько быстро страны смогут присоединиться, зависит от выполнения ими критериев присоединения.
ЕС уже ведет переговоры о вступлении с Черногорией и Сербией.
Албания и Северная Македония являются официальными кандидатами. Северная Македония в прошлом месяце получила поддержку Австрии, Чехии и Словении, чтобы начать переговоры с ЕС.
Босния и Герцеговина и Косово пока рассматриваются как потенциальные кандидаты для переговоров.
На Западе призвали ЕС ускорить переговоры о вступлении, рассматривая членство в блоке как способ противодействовать попыткам России и Китая получить влияние в регионе.
Последнее расширение Европейского Союза было в июле 2013 года, тогда в ЕС присоединилась Хорватия.
Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет (с момента заявки на членство в 2003 году до вступления в 2013 году).
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