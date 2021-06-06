также в разделеМир
Россия вышла из Договора по открытому небу 23
Трамп заявил, что Китай должен заплатить США $10 трлн из-за COVID-19 9
Елизавета II поздравила принца Гарри и Меган с рождением дочери 10
СМИ сообщили о гибели лидера «Боко Харам» 22
У принца Гарри и Меган родилась девочка, ее назвали Лилибет 18
СМИ: Встреча Путина и Байдена может состояться не в Женеве 45
Главу Минздрава Германии призывают к отставке из-за некачественной партии масок 8
В Афганистане подорвали автобус с людьми 32
В Балтике начались крупные учения НАТО 12
Массовую драку со стрельбой устроили в Москве 37
Столтенберг: НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси 15
Джонсон призвал вакцинировать все населения планеты к концу 2022 года 10
Беларусь подготовила ответные меры на санкции ЕС 16
Нидерланды ослабили карантин: вновь работают музеи и кафе 8
Греция закрыла воздушное пространство для «Белавиа» 10
Трамп раскритиковал Байдена за отмену санкций по «Северному потоку-2» 14
В Индии начали смягчать карантин 12
На границе с Литвой силовики Беларуси задержали двух оппозиционеров 20

Президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал ускорить вступление западно-балканских государств в Европейский Союз.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на интервью Давида Сассоли немецкой медиагруппе Funke.

«Расширение может принести огромные выгоды как региону, так и Европе в целом, помогая обеспечить стабильный, процветающий и мирный континент», — сказал Сассоли.

Однако Сассоли отметил, что насколько быстро страны смогут присоединиться, зависит от выполнения ими критериев присоединения.

«Реформы все еще должны быть завершены в каждой из этих стран», — сказал глава Европарламента, добавив, что Европейский Союз также должен придерживаться своих обещаний и признать прогресс.

ЕС уже ведет переговоры о вступлении с Черногорией и Сербией.

Албания и Северная Македония являются официальными кандидатами. Северная Македония в прошлом месяце получила поддержку Австрии, Чехии и Словении, чтобы начать переговоры с ЕС.

Босния и Герцеговина и Косово пока рассматриваются как потенциальные кандидаты для переговоров.

На Западе призвали ЕС ускорить переговоры о вступлении, рассматривая членство в блоке как способ противодействовать попыткам России и Китая получить влияние в регионе.

Последнее расширение Европейского Союза было в июле 2013 года, тогда в ЕС присоединилась Хорватия.

Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет (с момента заявки на членство в 2003 году до вступления в 2013 году).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги