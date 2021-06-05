В Киеве обнаружили за минувшие сутки еще 497 больных коронавирус. Умерло вследствие заболевания 10 человек. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

«497 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 10 человек. Всего за период пандемии в городе 5126 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня — 208 936», — сообщил Кличко.

По его словам, за сутки заболели 287 женщин в возрасте от 21 до 89 лет и 187 мужчин в возрасте от 23 до 75 лет, а также 8 девочек от шести до 16 лет и 15 мальчиков от девяти месяцев до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 41 больного коронавирусом, а также 37 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 1213 человек. В общем коронавирус преодолели 180 797 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 111, в Дарницком — 107 и в Святошинском районе — 85 случаев, сообщил Кличко.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1 897 человек, зафиксировано 86 летальных случаев, 8 330 пациентов выздоровели. В общем сделали 60 421 тест.