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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1 897 человек, зафиксировано 86 летальных случаев, 8 330 пациентов выздоровели. В общем сделали 60 421 тест.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 5 июня.

Днем ранее COVID-19 диагностировали у 2266 человек. Количество тех, кто выздоровел за сутки, значительно превышает количество больных. Такая динамика наблюдается более 1,5 месяца.

г. Киев — 497 случаев;

Винницкая область — 35 случаев;

Волынская область — 47 случаев;

Днепропетровская область — 128 случаев;

Донецкая область — 56 случаев;

Житомирская область — 39 случаев;

Закарпатская область — 50 случаев;

Запорожская область — 138 случаев;

Ивано-Франковская область — 25 случаев;

Киевская область — 160 случаев;

Кировоградская область — 22 случая;

Луганская область — 25 случаев;

Львовская область — 98 случаев;

Николаевская область — 72 случая;

Одесская область — 49 случаев;

Полтавская область — 23 случая;

Ровенская область — 62 случая;

Сумская область — 39 случаев;

Тернопольская область — 40 случаев;

Харьковская область — 116 случаев;

Херсонская область — 37 случаев;

Хмельницкая область — 34 случая;

Черкасская область — 54 случая;

Черновицкая область — 36 случаев;

Черниговская область — 15 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 213 580 человек, из них 2 088 712 выздоровели, летальных случаев — 51 140.

Напомним, на выходных центры массовой вакцинации заработают в 10 городах Украины.
ForUm

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