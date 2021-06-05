За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1 897 человек, зафиксировано 86 летальных случаев, 8 330 пациентов выздоровели. В общем сделали 60 421 тест.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 5 июня.
Днем ранее COVID-19 диагностировали у 2266 человек. Количество тех, кто выздоровел за сутки, значительно превышает количество больных. Такая динамика наблюдается более 1,5 месяца.
г. Киев — 497 случаев;
Винницкая область — 35 случаев;
Волынская область — 47 случаев;
Днепропетровская область — 128 случаев;
Донецкая область — 56 случаев;
Житомирская область — 39 случаев;
Закарпатская область — 50 случаев;
Запорожская область — 138 случаев;
Ивано-Франковская область — 25 случаев;
Киевская область — 160 случаев;
Кировоградская область — 22 случая;
Луганская область — 25 случаев;
Львовская область — 98 случаев;
Николаевская область — 72 случая;
Одесская область — 49 случаев;
Полтавская область — 23 случая;
Ровенская область — 62 случая;
Сумская область — 39 случаев;
Тернопольская область — 40 случаев;
Харьковская область — 116 случаев;
Херсонская область — 37 случаев;
Хмельницкая область — 34 случая;
Черкасская область — 54 случая;
Черновицкая область — 36 случаев;
Черниговская область — 15 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 213 580 человек, из них 2 088 712 выздоровели, летальных случаев — 51 140.
Напомним, на выходных центры массовой вакцинации заработают в 10 городах Украины.
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