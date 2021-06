В Великобритании в Оксфорде выйдет книга об афонском старце иеросхимонахе Аввакуме (Вакарове).

Фото: обложка книги

Об этом написал директор Международного института афонского наследия, украинский историк Сергей Шумило на своей странице в Facebook.

«В Оксфорде совместно с британским обществом «The Friends of Mount Athos» («Друзья Святой Горы Афон»), официальным патроном которого является Его Величество Принц Уэльский Чарльз, готовится к печати моя новая книга на английском языке «Elder Avvakum of Mount Athos. The Life of Athonite Hieroschemamonk Avvakum (Vakarov)» («Старец Аввакум Афонский. Житие афонита иеросхимонаха Аввакума (Вакарова)») — о нашем выдающемся земляке и афонском старце Аввакуме (Вакарове), который был родом из Закарпатья», — сообщил Сергей Шумило.

Как отметил автор, в книге на основе малоизвестных архивных источников описана история пребывания закарпатских монахов на Афоне в ХХ столетии и их роль в сохранении афонского Пантелеимоновского монастыря.

Издание было подготовлено на основе увидевшей свет в 2019 году монографии четырёх исследователей — Сергея Шумило, Михаила Шкаровского, Павла Гайденко и Юрия Данильца — «Афонский старец из Закарпатья. Иеросхимонах Аввакум (Вакаров) и его время (1899–1972)».

«Новая книга содержит 108 страниц, большое количество цветных иллюстраций и фотографий из архивов афонских монастырей. Издание выходит по благословению православного богослова и патролога, профессора Оксфордского университета, митрополита Диоклийского Каллиста (Уэра)», — подчеркнул директор Международного института афонского наследия.

Автор надеется, что вскоре книга выйдет также на украинском и греческом языках.