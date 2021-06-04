По результатам закупок крымскотатарский канал ATR поручит 25 млн грн государственного финансирования на создание и распространение информационного продукта на телевидении на крымскотатарском языке, сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«3 июня 2021 было объявлено о проведении закупок на сумму 24,987 тыс. гривен на создание и распространение информационного продукта на телевидении на крымскотатарском и, при необходимости, на других языках для аудитории коренных народов», - говорится в сообщении.

Закупки проведены с применением переговорной процедуры, что обоснованно отсутствием конкуренции по техническим причинам. В частности, согласно письму Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, единственным каналом, который вещает на крымскотатарском языке на территорию АР Крым и г. Севастополь является канал ATR (юридическое лицо ООО «ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ« АТЛАНТ-СВ »).

Собственно, ATR и стал победителем закупок.

«Еще в апреле мы начали процедуры закупок, цель которых – обеспечить доступ наших граждан, которые из-за оккупации находятся в изоляции, в том числе - информационной, к украинскому телевидения и радио. И предоставление бюджетного финансирования и поддержка теле и радиокомпаний, которые вещают на временно оккупированных территориях Украины поможет это сделать. Было объявлено три закупки, из которых две состоялись по принципу переговорной процедуры. Речь идет о детском крымскотатарском канал «ЛЯЛЕ» и ATR. Я уже неоднократно говорил, что наш подход простой - условия получения государственного финансирования должны быть одинаковы для всех вещателей на временно оккупированных территориях: прозрачные, честные, по европейским стандартам», - отметил вицепремьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Напомним, 22 апреля 2021 был объявлен первый тендер для ТРК, вещающих на территории временно оккупированных Россией АР Крым и Севастополя.

18 мая 2021 Минреинтеграции по результатам закупок подписало соглашение с крымскотатарским детским каналом «ЛЯЛЕ» на создание и распространение информационного продукта на крымскотатарском и, при необходимости, на других языках для детской аудитории.

Стоимость сделки по результатом закупок составляет 3 млн грн.