На этих выходных в большинстве регионов Украины значительных осадков не ожидаются, но с понедельника погода снова испортится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 5 июня циклон, который сдвинулся с Приазовье за ​​пределы Украины, все равно будет вызывать дожди в восточных областях, а также в близлежащих центральных и юго-восточных.

«В околокарпатских областях атмосферный фронт с запада повлечет дожди, в горах - умеренные дожди. Туристы, примите это во внимание! На Волыни, Ривенской, Тернопольской, Хмельницкой, в большинстве северных областей, в Винницкой и значительной части Черкасской областей, в Одесской и Николаевской существенные осадки не ожидаются», – отметила синоптик.

Диденко также сообщила, что 6 июня возможны дожди практически повсеместно в Украине. Местами к дождям присоединится гроза и шквал.

Температура воздуха в течение субботы-воскресенья обещает быть комфортной, в дневные часы + 18 + 23 градуса. Разве что завтра, 5 июня в восточной части будет свежее, + 15 + 19 градусов.

«В Киеве и окрестностях вероятность дождя 5 июня незначительная, 6 июня - больше. В столице на выходных будет приятно тепло, максимальная температура воздуха 5-6 июня будет находиться в районе + 20-ти градусов», – подчеркнула она.

В то же время, по прогнозу Диденко, понедельник принесет в Украину снова много дождей.