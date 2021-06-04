Сегодня, 4 июня, Украина впервые на государственном уровне чтит память детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, и отмечает Международный день детей ㅡ невинных жертв агрессии.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в течение всего периода конфликта на Донбассе, с 14 апреля 2014 по 30 апреля 2021, погибли 152 ребенка (из них 102 мальчиков и 50 девочек) и 146 детей получили ранения (из них 120 мальчиков и 26 девочек).

Первые 20 человек, которые арендовали жилье в Конча-Заспе и Пуще-Водице, выезжают из резиденций, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что перенос заседаний ТКГ из Минска может позволить изменить формат переговоров между Украиной и Россией.

По состоянию на утро 4 июня в Украине зафиксировано 2266 новых случаев заболевания COVID-19. В ближайшие выходные в 10 городах Украины будут работать центры массовой вакцинации от коронавируса. Больницы, которые не определены под прием больных с коронавирусной инфекцией в первой волне, должны возобновить предоставление плановой помощи другим больным.

Экс-председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2016-2017 годах трижды посещал оккупированный Россией Крым, сообщают «Схемы».

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил, что сегодня, 4 июня, была завершена укладка труб по первой нитке газопровода «Северный поток 2».